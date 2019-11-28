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IT-эксперты обсудили противодействие кибератакам 

Рамблер 42 минуты назад
IT-эксперты обсудили противодействие кибератакам
Фото: globallookpress.com
Эксперты российских ИТ-компаний и государственного сектора обсудили вопросы противодействия кибератакам, развития технологий информационной безопасности и подготовки кадров для отрасли. Экспертная встреча «Кибербезопасность столицы: кадры, нормы, технологии» состоялась в преддверии Недели Российского интернета (RIW-2019) и прошла в центре мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком».
В ходе встречи был поднят вопрос подготовки профессиональных кадров в сфере информационной безопасности. Заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Александр Горбатько отметил, что даже имея самую современную технику для защиты информации, без высокопрофессиональных сотрудников невозможно достичь необходимых целей в этой области.
Эксперты отметили, что необходимо создать систему подготовки кадров в области информационной безопасности как по «вертикали» — с охватом всех уровней подготовки, так и по «горизонтали» — с выходом на проблемы информационной безопасности в гуманитарной сфере и на стыке естественно-научных, технических и гуманитарных направлений. Кроме того, с будущими специалистами надо начинать работать еще в школе, в рамках профориентации.
Начальник отдела методики информирования цифровых компетенций ГАОУ ДПО «ТемоЦентр» Петр Зобков рассказал о работе столичных ИТ-классов, большинство направлений которых напрямую связаны с информационной безопасностью.
«Особенно это касается таких направлений, как «Технологии связи», «Большие данные» и «Программирование». Также для формирования у будущих специалистов ключевых компетенций в области кибербезопасности, криптографии и сетевой безопасности разработан специальный курс «Информационная безопасность», — отметил Петр Зобков.
Директор Solar JSOC Владимир Дрюков назвал подготовку специалистов стратегически важной задачей в условиях постоянно растущего числа кибератак.
В дискуссии также приняли участие представители «Лаборатории Касперского», «Ростелекома», Positive Technologies, OKS Group, АНО «Информационная культура», ГК «Инфосекьюрити» и других российских компаний.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Наука и техника , Александр Горбатько , Лаборатория Касперского , Ростелеком , Москва
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