IT-эксперты обсудили противодействие кибератакам

Эксперты российских ИТ-компаний и государственного сектора обсудили вопросы противодействия кибератакам, развития технологий информационной безопасности и подготовки кадров для отрасли. Экспертная встреча «Кибербезопасность столицы: кадры, нормы, технологии» состоялась в преддверии Недели Российского интернета (RIW-2019) и прошла в центре мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком»

В ходе встречи был поднят вопрос подготовки профессиональных кадров в сфере информационной безопасности. Заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Александр Горбатько отметил, что даже имея самую современную технику для защиты информации, без высокопрофессиональных сотрудников невозможно достичь необходимых целей в этой области.

Эксперты отметили, что необходимо создать систему подготовки кадров в области информационной безопасности как по «вертикали» — с охватом всех уровней подготовки, так и по «горизонтали» — с выходом на проблемы информационной безопасности в гуманитарной сфере и на стыке естественно-научных, технических и гуманитарных направлений. Кроме того, с будущими специалистами надо начинать работать еще в школе, в рамках профориентации.

Начальник отдела методики информирования цифровых компетенций ГАОУ ДПО «ТемоЦентр» Петр Зобков рассказал о работе столичных ИТ-классов, большинство направлений которых напрямую связаны с информационной безопасностью.

«Особенно это касается таких направлений, как «Технологии связи», «Большие данные» и «Программирование». Также для формирования у будущих специалистов ключевых компетенций в области кибербезопасности, криптографии и сетевой безопасности разработан специальный курс «Информационная безопасность», — отметил Петр Зобков.

Директор Solar JSOC Владимир Дрюков назвал подготовку специалистов стратегически важной задачей в условиях постоянно растущего числа кибератак.