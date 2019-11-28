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В «Роскосмосе» рассказали о злоупотреблениях, выявленных при проверке 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
В «Роскосмосе» рассказали о выявленных злоупотреблениях
Фото: РИА Новости
Руководители некоторых предприятий "Роскосмоса" десятилетиями применяли нелегальные схемы для вывода денег, мошенничеств и прочих злоупотреблений, это удалось вскрыть только при новом руководстве, заявил руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации "Роскосмос" Артем Мельников.
"Я вам хочу сказать, что на предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью. Это и вывод денежных средств, и факты коррупции, и факты мошенничества, и злоупотребление", — сказал Мельников в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Он добавил, что только за последний год по материалам службы внутреннего аудита были возбуждены более 15 уголовных дел.
Как пример Мельников привел хищения в НИЦ РКП, при строительстве Центра "Звездный", исполнении контрактов НПО "Техномаш" и присвоение бывшим руководством "РК-Активы" целевого займа порядка 73 миллионов рублей. Кроме того, Мельников рассказал о директоре одного из предприятий (которое аудитор не назвал, так как сейчас еще ведутся следственные действия), который подделывал документы о выполнении гособоронзаказа, что позволяло ему выписывать себе и близкому окружению "многомиллионные премии".
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Теги:
Наука и техника , Артем Мельников , Роскосмос
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