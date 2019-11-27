У кого сломался туалет: спор с «душком» на МКС

На МКС снова сломались туалеты. При этом вышел спор о том, сломались ли они все, или только на американском сегменте. Мнение Роскосмоса расходится с утверждением командира станции.

В госкорпорации Роскосмос подтвердили сообщения о неисправности туалета на Международной космической станции. Ранее со ссылкой на переговоры членов экипажа с Землей об инциденте в космосе сообщило РИА «Новости».

Как сообщил во время переговоров с Землей командир МКС итальянец Лука Пармитано , сейчас туалет в американском сегменте не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском якобы не используется из-за сигнализации переполненного бака.

По этой причине астронавты вынуждены пользоваться «памперсами».

В связи со случившимся итальянский астронавт поинтересовался у хьюстонского центра управления полетами о возможности астронавтам временно использовать устройства для сбора мочи UCD, которые хранятся в европейском модуле Columbus. Разрешение было получено.

При этом неизвестно, пользуются ли «памперсами» российские космонавты, уточнило РИА «Новости».

Другую версию случившегося представил Роскосмос. Отвечая на вопрос «Газеты.Ru» о подробностях, в госкоропрации отметили, что из строя вышел только туалет в американском сегменте.

«Сегодня ночью вышло из строя АСУ (ассенизационно-санитарное устройство) на американском сегменте МКС. Сейчас идет его ремонт, — сообщили в Роскосмосе. При этом в госкорпорации уточнили, что проблем с туалетом на российском сегменте не было.

«У нас все в порядке, Лука не прав», — сообщил источник в госкорпорации.

Позднее стало известно, что ремонт американского туалета успешно завершен. Как сообщил командиру МКС Луке Пармитано специалист хьюстонского центра управления полетами, туалет в модуле Tranquility снова можно использовать.

Кто занимался починкой американского туалета, пока не известно.

Отказы сантехники и всевозможные утечки — частая проблема на МКС. Так, в апреле 2019 года на внешней поверхности МКС произошла утечка нескольких килограммов жидкого метана — произошло это при отказе экспериментального оборудования RRM-3 для отработки процесса дозаправки топливом. «В оборудовании RRM-3 отказала электроника, что привело к прекращению работы криогенного охлаждающего устройства. В результате перестала поддерживаться в нужном диапазоне температура жидкого метана в емкости. И вчера произошла утечка нескольких десятков килограммов метана», — сказал источник. По словам источника, угрозы экипажу утечка не представляла, поскольку оборудование находится снаружи станции. Однако, на всякий случай, крышки на иллюминаторах модулей МКС были закрыты для их защиты от загрязнений, пояснил источник.

В начале февраля на американском сегменте МКС произошло другое ЧП.

Американским астронавтам на МКС пришлось собирать полотенцами более 10 литров воды, вытекших из туалета в их сегменте.

«У наших коллег в пятницу случилась неприятность в модуле Tranquillity. Астронавты отсоединили магистраль подачи воды в туалет, и из нее полилась жидкость. Пока утечку останавливали, в модуль вылилось более 10 литров воды. Экипажу пришлось собирать воду всеми имеющимися на станции полотенцами», — сказал источник РИА «Новости».

Тогда вылившаяся вода не повлияла на работу электрооборудования на МКС. «Транквилити» (англ. Tranquility) — жилой модуль Международной космической станции, запуск которого состоялся в 2010 году. В нем находится система жизнеобеспечения, способная перерабатывать жидкие отходы в воду, пригодную для бытового использования, а также производить кислород для дыхания. Кроме того, в «Транквилити» имеется туалет и система очистки воздуха, удаляющая загрязнения из атмосферы станции и контролирующая ее состав.

Тот инцидент стал не первым случаем неисправности санузлов на Международной космической станции, аналогичные проблемы возникали и раньше, в том числе на российском сегменте. Так, три года назад в российском сегменте Международной космической станции вышло из строя ассенизационно-санитарное устройство. Тогда прохудился один из шлангов в российском модуле «Звезда», в результате чего вытекла жидкость.

Российским космонавтам пришлось выключить туалет и «удалить жидкость имеющимися на борту средствами».