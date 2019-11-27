Найдено место на Земле, где невозможна жизнь

Группа биологов подтвердила предположения о том, что на Земле существует территория, жизнь на которой невозможна в любой форме.

Таким местом является геотермальное поле в Эфиопии Даллол, расположенное во впадине Данакиль, которая простирается над вулканическим кратером, насыщенным солью.

Местность представляет собой одну из самых экстремальных сред на нашей планете — дневные температуры там даже в зимний период могут превышать плюс 45 градусов по Цельсию. В этой области выделяются токсичные газы, а на поверхность интенсивно выступает кипящая вода. При этом на территории зафиксировано уникальное сочетание физико-химических показателей — в южном озере Ассале повышенное содержание соли, Черное и Желтое озера перенасыщены магнием. Кроме того, на куполе Даллола есть гиперкислотные бассейны, где значения pH могут быть даже отрицательными.

В первом исследовании указывалось, что данная территория является местом обитания определенных микроорганизмов. Даллол приводили как пример того, что даже в суперэкстремальных условиях может существовать жизнь. Однако детальное изучение поля французско-испанской группой ученых во главе с биологом Лопесом Гарсиа из Французского национального центра научных исследований (CNRS) позволило сделать вывод об обратном.

В прудах области Даллол жизнь отсутствует в любом ее проявлении.

— Анализ большего по сравнению с предыдущими работами образцов и по улучшенной методологии показал, что в этих соленых, горячих и гиперкислотных бассейнах или в соседних богатых магнием озера нет никаких живых организмов. Ряд минеральных осадков действительно под микроскопом действительно могут выглядеть как микробные клетки, но таковыми не являются, — заявил Гарсиа.

Ученый отметил, что вокруг гидротермального участка существует большое разнообразие галофильных архей — примитивных солелюбивых микроорганизмов. Но внутри их нет, несмотря на, казалось бы, интенсивное распространение микробов из-за людей и ветра.

Исследователи отмечают, что их открытие помогает определить границы обитаемости. То есть наличие на других планетах воды в жидком состоянии не может в полной мере служить доказательством потенциального присутствия жизни, как рассматривается в настоящее время.

По словам Гарсия, если подобные "стерильные" от жизни территории присутствуют на Земле, то они могут существовать и на других планетах, особенно схожих по биохимическому составу.