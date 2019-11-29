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Политика

НАСА приобретёт два места на «Союзах» для полётов на МКС 

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НАСА приобретёт два места на «Союзах»
Фото: ТАСС
НАСА намерено приобрести два места на российских кораблях «Союз» для полётов на Международную космическую станцию.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт американских госзакупок beta.sam.gov.
Отмечается, что одно из мест НАСА намерено приобрести на корабле «Союз МС-17» и ещё одно на «Союзе МС-18».
Уточняется, что это позволит американцам обеспечить пребывание минимум одного астронавта США на МКС минимум до сентября 2021 года.
4 октября исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв заявил, что Россия в 2020 году отправит к МКС полностью российский экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз».
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Теги:
Наука и техника , Сергей Крикалев , Роскосмос , NASA
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