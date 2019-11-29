НАСА приобретёт два места на «Союзах» для полётов на МКС

НАСА намерено приобрести два места на российских кораблях «Союз» для полётов на Международную космическую станцию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт американских госзакупок beta.sam.gov.

Отмечается, что одно из мест НАСА намерено приобрести на корабле «Союз МС-17» и ещё одно на «Союзе МС-18».

Уточняется, что это позволит американцам обеспечить пребывание минимум одного астронавта США на МКС минимум до сентября 2021 года.