Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
В мире
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
Происшествия
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Происшествия

Apple запатентовала наушники дополненной реальности 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Apple запатентовала наушники дополненной реальности
Фото: РИА Новости
Компания Apple получила патент на необычное устройство. В документе говорится о наушниках дополненной реальности (AR), которые позволяют владельцу слышать, где находятся люди в комнате, даже когда они физически в ней отсутствуют.
Девайс позиционируется как бизнес-инструмент, идеально подходящий для телефонных конференций. Наушники будут обеспечивать расширенный стереозвук, который поможет определить местоположение человека в реальной или виртуальной комнате. В ней система будет назначать место каждому участнику конференции.
Она также будет учитывать положение головы пользователя, и, используя эти данные, передавать звук на устройство в соответствии с цифровым местоположением собеседников. Хотя потенциальная разработка направлена на сферу бизнесу, ей также могут найти применение разработчики игр. Но при этом наличие самого патента не означает, что Apple когда-нибудь представит подобный продукт.
Ранее News.ru рассказал, что претензии депутатов Госдумы РФ относительно указания территориальной принадлежности Крыма полностью устранила в своих сервисах американская компания Apple.
Видео дня. Бесконтрольная «реабилитация»: как закололи Марьянова
News.ru: последние новости
У американцев на МКС сломался туалет У американцев на МКС сломался туалет ООН предупредила об опасности срыва Парижского соглашения для климата Земли ООН предупредила об опасности срыва Парижского соглашения для климата Земли Дуров призвал пользователей уйти из WhatsApp Дуров призвал пользователей уйти из WhatsApp
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , Госдума , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским 119
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе 138
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
Соколов оказался замешан в еще одной смерти 16
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане 374
У кого сломался туалет: спор с «душком» на МКС
У кого сломался туалет: спор с «душком» на МКС 2
Видео
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
Раскрыта стоимость корпоративов Ротару в Москве
04:10
Раскрыта стоимость корпоративов Ротару в Москве
Шоу-бизнес
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
01:19
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
В мире Политика
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
01:42
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
Происшествия
Зачем Россия погрозила США новым супероружием
00:30
Зачем Россия погрозила США новым супероружием
Оружие Армия
Путин обнял зарыдавшую бабушку
00:14
Путин обнял зарыдавшую бабушку
Политика
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
00:27
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
Общество
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
01:18
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
США лишили Украину помощи
00:44
США лишили Украину помощи
США Статьи
Столицу Приморья перенесли
00:22
Столицу Приморья перенесли
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение