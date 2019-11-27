Apple запатентовала наушники дополненной реальности

Компания Apple получила патент на необычное устройство. В документе говорится о наушниках дополненной реальности (AR), которые позволяют владельцу слышать, где находятся люди в комнате, даже когда они физически в ней отсутствуют.

Девайс позиционируется как бизнес-инструмент, идеально подходящий для телефонных конференций. Наушники будут обеспечивать расширенный стереозвук, который поможет определить местоположение человека в реальной или виртуальной комнате. В ней система будет назначать место каждому участнику конференции.

Она также будет учитывать положение головы пользователя, и, используя эти данные, передавать звук на устройство в соответствии с цифровым местоположением собеседников. Хотя потенциальная разработка направлена на сферу бизнесу, ей также могут найти применение разработчики игр. Но при этом наличие самого патента не означает, что Apple когда-нибудь представит подобный продукт.