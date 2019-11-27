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Ясли Христа вернутся в Вифлеем спустя две тысячи лет 

РИА Новости + ещё 1 6 часов назад
Ясли Христа вернутся в Вифлеем спустя две тысячи лет
Фото: РИА Новости
Папа Римский Франциск принял решение о передаче небольшого фрагмента яслей Христа на территорию Израиля, сообщила Кустодия Святой Земли — административный округ францисканского ордена в регионе.
Как сообщается в заявлении, святыня прибудет в Иерусалим в пятницу 29 ноября. В городе состоятся праздничные мероприятия по случаю возвращения реликвии. Затем 30 ноября она будет перевезена в Вифлеем, город на Западном берегу реки Иордан, где, согласно библейскому преданию, родился Христос.
"Мы взволнованы и благодарны папе, святейшему Франциску, за этот подарок и право сохранять святую реликвию", — приводит израильская газета Haaretz слова представителя францисканского ордена Франческо Паттона.
Реликвия была подарена иерусалимским патриархом Софронием папе Теодору I во время завоевания мусульманами Святой Земли. В настоящий момент она находится в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.
Это не первая святыня, покидающая Рим. За последние несколько десятилетий Католическая церковь уже не раз возвращала останки святых местным христианским общинам с целью укрепления связей.
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Теги:
Наука и техника , ФРАНЦИСК , Католическая церковь , Газета "Гаарец" , Вифлеем , Иерусалим , Израиль
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