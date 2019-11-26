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Российские учёные помогли сосчитать всех дождевых червей в мире 

Популярная механика 3 часа назад
Российские учёные сосчитали всех дождевых червей в мире
Фото: Популярная механика
Международная группа исследователей собрала крупнейшую в мире базу данных о дождевых червях на основе данных из 6928 точек в 57 странах.
Основным открытием стала обратная закономерность распространения разнообразия (количество видов в любом данном районе) растений, насекомых или птиц и червей. Если в случае с растениями, насекомыми и птицами их становится больше от высоких до низких широт, то с дождевыми червями ситуация иная: наибольшее их разнообразие отмечено в Европе, на северо-востоке США и в Новой Зеландии. Умеренные регионы также продемонстрировали максимальные значения по численности (количество особей на площадь) и биомассе (масса на единицу площади) дождевых червей.
"Дождевые черви являются очень важными «экосистемными инженерами», что также отражается в большом запасе биомассы дождевых червей, которая обычно больше, чем биомасса всех млекопитающих, живущих в той же области. Результаты исследования имеют значение для сохранения биоразнообразия на планете. Фокусирование только на наземном разнообразии может привести к недостаточной степени охраны дождевых червей. Таким образом, для полной оценки необходимо включить почвенное биоразнообразие, что позволит защитникам природных ресурсов определить истинные горячие точки биоразнообразия планеты", — подчеркнул заведующий лабораторией биогеографии почв географического факультета МГУ, доктор биологических наук Константин Гонгальский.
Также исследователи, в число которых вошли представители Немецкого центра интегративных исследований биоразнообразия (iDiv) и Лейпцигского университета (UL), Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН и Географического факультета МГУ, Института физико-химических проблем почвоведения РАН и Института биологических проблем Севера РАН, отметили, что количество видов дождевых червей, их численность и биомасса в большей степени зависят от осадков и температуры в конкретном регионе. Итоги работы опубликованы в журнале Science.
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Теги:
Наука и техника , Наука , МГУ , РАН , Новая Зеландия , США
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