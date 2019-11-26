Российские учёные сосчитали всех дождевых червей в мире

Российские учёные помогли сосчитать всех дождевых червей в мире

Международная группа исследователей собрала крупнейшую в мире базу данных о дождевых червях на основе данных из 6928 точек в 57 странах.

Основным открытием стала обратная закономерность распространения разнообразия (количество видов в любом данном районе) растений, насекомых или птиц и червей. Если в случае с растениями, насекомыми и птицами их становится больше от высоких до низких широт, то с дождевыми червями ситуация иная: наибольшее их разнообразие отмечено в Европе, на северо-востоке США и в Новой Зеландии . Умеренные регионы также продемонстрировали максимальные значения по численности (количество особей на площадь) и биомассе (масса на единицу площади) дождевых червей.

"Дождевые черви являются очень важными «экосистемными инженерами», что также отражается в большом запасе биомассы дождевых червей, которая обычно больше, чем биомасса всех млекопитающих, живущих в той же области. Результаты исследования имеют значение для сохранения биоразнообразия на планете. Фокусирование только на наземном разнообразии может привести к недостаточной степени охраны дождевых червей. Таким образом, для полной оценки необходимо включить почвенное биоразнообразие, что позволит защитникам природных ресурсов определить истинные горячие точки биоразнообразия планеты", — подчеркнул заведующий лабораторией биогеографии почв географического факультета МГУ, доктор биологических наук Константин Гонгальский.