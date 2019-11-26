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Происшествия

Ученые «Росатома» создали «суперсталь» для проектов в Арктике 

РИА Новости + ещё 2
Государственный научный центр "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинг "Атомэнергомаш") и компания "Уральская сталь" разработали технологию промышленного производства толстолистового проката из новых марок стали, которая имеет уникальные свойства и пригодна для использования в сложных климатических условиях Арктики.
"Материал и технология необходимы для использования в проектах по производству сжиженного природного газа (СПГ) и могут применяться, в том числе, в условиях Крайнего Севера. По своим характеристикам новые марки стали превосходят существующие аналоги российского и зарубежного производства и при этом позволяют на четверть снизить затраты при изготовлении оборудования для СПГ", — говорится в сообщении "Атомэнергомаша".
Работы по созданию технологии промышленного производства толстолистового проката из новых никельсодержащих марок стали типа 0Н6 начались весной нынешнего года. Они проводились учеными ЦНИИТМАШ совместно с технологами "Уральской стали". Осенью на уральском предприятии успешно прошла плавка и была прокатана опытная партия листов различной толщины.
Для отечественных предприятий освоение производства предлагаемых новых криогенных марок стали — это возможность выйти на рынок высокорентабельной продукции. Использование такой стали позволит на 25% снизить себестоимость изготовления криогенных аппаратов, обеспечивая все необходимые свойства и требования безопасности и надежности, отметил заместитель директора института металлургии и машиностроения ЦНИИТМАШ Евгений Якушев, слова которого приведены в сообщении.
Хладостойкие низко— и среднелегированные никелевые стали широко применяются в мировой практике для изготовления резервуаров, танков и оборудования для СПГ-проектов.
Создание собственной технологии производства, хранения и транспортировки сжиженного природного газа является одной из приоритетных задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным перед отечественной промышленностью. Для ее решения правительством РФ в 2018 году была утверждена дорожная карта по локализации критически важного оборудования. Мероприятия в рамках дорожной карты предусматривают локализацию всего спектра ключевого СПГ-оборудования, строительство полигонов для его испытаний, создание российских стандартов и нормативной базы, а также разработку отечественных технологий в части средне— и крупнотоннажного сжижения газа (мощностью от 1 миллиона тонн).
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Теги:
Наука и техника , Видео , Евгений Якушев , Владимир Путин , Правительство РФ , Росатом , Атомэнергомаш , Уральская сталь
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