Ученые «Росатома» создали «суперсталь» для проектов в Арктике

"Материал и технология необходимы для использования в проектах по производству сжиженного природного газа (СПГ) и могут применяться, в том числе, в условиях Крайнего Севера. По своим характеристикам новые марки стали превосходят существующие аналоги российского и зарубежного производства и при этом позволяют на четверть снизить затраты при изготовлении оборудования для СПГ", — говорится в сообщении "Атомэнергомаша".

Работы по созданию технологии промышленного производства толстолистового проката из новых никельсодержащих марок стали типа 0Н6 начались весной нынешнего года. Они проводились учеными ЦНИИТМАШ совместно с технологами "Уральской стали". Осенью на уральском предприятии успешно прошла плавка и была прокатана опытная партия листов различной толщины.

Для отечественных предприятий освоение производства предлагаемых новых криогенных марок стали — это возможность выйти на рынок высокорентабельной продукции. Использование такой стали позволит на 25% снизить себестоимость изготовления криогенных аппаратов, обеспечивая все необходимые свойства и требования безопасности и надежности, отметил заместитель директора института металлургии и машиностроения ЦНИИТМАШ Евгений Якушев , слова которого приведены в сообщении.

Хладостойкие низко— и среднелегированные никелевые стали широко применяются в мировой практике для изготовления резервуаров, танков и оборудования для СПГ-проектов.