Ракета Ariane 5 вывела на орбиту египетский и британский спутники

Запуск проводился с космодрома Куру во Французской Гвиане (Южная Америка) и стал восьмым в 2019 году коммерческим запуском оператора Arianespace . Пять раз использовались тяжёлые Ariane 5, а также средние российские «Союзы» и лёгкая Vega, передаёт «Интерфакс».

Общая масса выводимого на орбиту груза составила почти десять тонн. Египетский спутник должен обеспечить мобильной связью и интернетом всю страну, в том числе, военных, а также распространить покрытие на соседние страны, которые смогут пользоваться услугами платно. Британский аппарат должен увеличить пропускную способность мобильной спутниковой связи орбитальной группировки Inmarsat в районах Ближнего Востока, Европы и Индии, кроме того, он раздаст Wi-Fi пассажирам самолётов и судов.

Изначально старт ракеты был запланирован на 23 ноября, но он был отложен буквально за 15 минут до назначенного времени из-за неполадок в системе энергопитания.

Как писал News.ru ранее, Воздушно-космические силы России успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1в». Отмечается, что старт прошёл в штатном режиме на космодроме Плесецк. Ракета-носитель была запущена в 20:52 по московскому времени.