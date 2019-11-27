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Ракета Ariane 5 вывела на орбиту египетский и британский спутники 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Ariane 5 вывела на орбиту египетский и британский спутники
Фото: ESA/via Globallookpress.com
Тяжёлая ракета-носитель Европейского космического агентства (ЕSА) успешно вывела на орбиту спутники связи Египта и Великобритании.
Запуск проводился с космодрома Куру во Французской Гвиане (Южная Америка) и стал восьмым в 2019 году коммерческим запуском оператора Arianespace. Пять раз использовались тяжёлые Ariane 5, а также средние российские «Союзы» и лёгкая Vega, передаёт «Интерфакс».
Общая масса выводимого на орбиту груза составила почти десять тонн. Египетский спутник должен обеспечить мобильной связью и интернетом всю страну, в том числе, военных, а также распространить покрытие на соседние страны, которые смогут пользоваться услугами платно. Британский аппарат должен увеличить пропускную способность мобильной спутниковой связи орбитальной группировки Inmarsat в районах Ближнего Востока, Европы и Индии, кроме того, он раздаст Wi-Fi пассажирам самолётов и судов.
Изначально старт ракеты был запланирован на 23 ноября, но он был отложен буквально за 15 минут до назначенного времени из-за неполадок в системе энергопитания.
Как писал News.ru ранее, Воздушно-космические силы России успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1в». Отмечается, что старт прошёл в штатном режиме на космодроме Плесецк. Ракета-носитель была запущена в 20:52 по московскому времени.
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Теги:
Наука и техника , Arianespace , Европейское космическое агентство , Интерфакс , Египет
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