Apple намерена увеличить поставки iPhone из-за 5G

Apple намерена увеличить поставки iPhone 2020 из-за 5G

Компания Apple сообщила поставщикам о количестве заказов на iPhone 2020 в 2020 году. Американский производитель указал 100 млн новых «яблочных» смартфонов.

Apple ожидает, что в 2019 году продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro составят около 80 млн Скачок до 100 млн связан с прогнозом увеличения спроса, которому должны способствовать пятое поколение мобильной связи, сообщает Digitimes. Ранее инсайдеры сообщали, что новый iPhone получит поддержку 5G благодаря модемным чипам от Qualcomm

Кроме того, спрос должен увеличиться из-за ряда других значительных улучшений. Так, iPhone 2020 может получить подэкранный сканер отпечатков пальцев, обновлённый функционал камеры, в том числе предназначенный для дополненной реальности, а также совершенно новый дизайн.