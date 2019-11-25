Как рождаются сверхмассивные черные дыры

Не так давно мы писали о слиянии массивных черных дыр — редком событии, практически не изученном современной астрономией. Одна из черных дыр, вовлеченных в процесс, оказалась настоящим гигантом в 50 солнечных масс. Ученые никак не могли взять в толк, как дыра смогла достичь столь колоссальных размеров.

Согласно новому исследованию, группа астрономов выдвинула любопытное предположение. По их мнению, крупные черные дыры в центрах галактик окружен маленькими, «дочерними» образованиями той же природы. Они постепенно поглощают друг друга и за счет этого увеличиваются в размерах — совсем как живые существа.

С помощью компьютерного моделирования исследователи выяснили, что если бы ряд малых черных дыр постепенно сливался друг с другом, то в результате получилась бы именно та картина, которую они наблюдали с помощью радиотелескопов. Огромная черная дыра, поглощающая другую, поменьше — это, по сути, одна из последних фаз этого процесса.

Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.