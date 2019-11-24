Учёный объяснил «уход» Азовского моря

Российский учёный призвал не тревожится по поводу «ухода» Азовского моря

Отступление Азовского моря от берегов и образование своеобразных «пустынь» на появившихся участках суши характерно для этого водоёма и является обратимым.

Об этом специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов рассказал Life.ru. Учёный пояснил, что, будучи мелководным, Азовское море сильно зависит от ветра.

Иногда там бывают очень сильные нагоны, которые нагоняют ветер на берег и дают серьёзные наводнения. Раз-два в 30–40 лет они бывают катастрофические, а иногда ветер дует в другую сторону, сдувает воду и образуется явление, которое называется сгон воды. Ветер кончится и вода вернётся, — обнадёжил эксперт.

Болгов подчеркнул, что явление усложняет судоходство, но в целом для жителей прибрежных районов не опасно.

Как ранее сообщал News.ru, отлив Азовского моря, равного которому не было десятки лет, зафиксирован у побережья города Приморско-Ахтарска Краснодарского края.