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Российский учёный призвал не тревожится по поводу «ухода» Азовского моря 

News.ru 1 час назад
Учёный объяснил «уход» Азовского моря
Фото: ТАСС
Отступление Азовского моря от берегов и образование своеобразных «пустынь» на появившихся участках суши характерно для этого водоёма и является обратимым.
Об этом специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов рассказал Life.ru. Учёный пояснил, что, будучи мелководным, Азовское море сильно зависит от ветра.
Иногда там бывают очень сильные нагоны, которые нагоняют ветер на берег и дают серьёзные наводнения. Раз-два в 30–40 лет они бывают катастрофические, а иногда ветер дует в другую сторону, сдувает воду и образуется явление, которое называется сгон воды. Ветер кончится и вода вернётся, — обнадёжил эксперт.
Болгов подчеркнул, что явление усложняет судоходство, но в целом для жителей прибрежных районов не опасно.
Как ранее сообщал News.ru, отлив Азовского моря, равного которому не было десятки лет, зафиксирован у побережья города Приморско-Ахтарска Краснодарского края.
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Теги:
Наука и техника
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