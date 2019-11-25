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В России вышел флагман Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google 

ТАСС + ещё 14 1 час назад
В России вышел флагман Huawei Mate 30 Pro
Фото: Alex Tai/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Huawei открывает в России предзаказ флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro на собственной экосистеме без сервисов Google. Организуя продажу на особых условиях, компания планирует изучить спрос и приобрести необходимый опыт для дальнейшего развития экосистемы, сообщили ТАСС в пресс-службе Huawei.
Huawei Mate 30 Pro — первый смартфон компании с собственной экосистемой HMS (Huawei Mobile Services) и без предустановленных мобильных сервисов Google (Google Mobile Services). При этом линейка Huawei Mate 30 построена на базе открытой версии операционной системы Android 10 и имеет "Huawei Браузер", а также магазин приложений Huawei AppGallery.
"Став экспериментальной площадкой для запуска экосистемы на российском рынке, серия Huawei Mate 30 поможет компании оптимизировать мобильные сервисы под запросы россиян", — сказали в пресс-службе Huawei.
Huawei Mate 30 Pro имеет экран с закругленными сенсорными гранями диагональю 6,53 дюйма и разрешением 2400х1176 пикселей. Смартфон оснащен процессором нового поколения Kirin 990 и аккумулятором емкостью 4500 мАч, основной камерой Leica с четырьмя модулями (кинообъективом на 40 МП с оптической стабилизацией, широкоугольным модулем на 40 МП, телеобъективом на 8 МП, объективом для измерения глубины резкости в 3D). Также в смартфоне представлена фронтальная камера на 32 МП и датчик распознавания жестов, который способен различать направление взгляда и движения рук.
Новый смартфон возможно приобрести в рамках лимитированного предложения — все желающие в период с 25 ноября до 5 декабря смогут оставить заявку на официальном сайте интернет-магазина Huawei и получить приглашение на покупку Huawei Mate 30 Pro. Цена нового флагмана — 69 990 руб., на российском рынке смартфон будет представлен в оттенке "космический серебристый".
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Теги:
Наука и техника , Гаджеты , Соцсети , Google , ИТАР-ТАСС
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