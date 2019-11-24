Космонавтам запретили говорить слова-паразиты

Составлены правила общения Земли с космонавтами

"Основными принципами ведения связи с экипажем пилотируемого космического аппарата являются: говорить ясно и отчетливо, скорость речи не должна превышать 100 слов в минуту; сохранять громкость передачи информации на постоянном уровне; переговоры должны быть краткими, технически грамотными, вестись с соблюдением правил произношения отдельных слов, четкой дикцией, исключением "слов-паразитов" и звуков запинания", — говорится в рекомендациях.

"Во время ведения переговоров с экипажем недопустимы любые некорректные и негативные высказывания на любые темы", — отмечают составители.

В то же время в ходе беседы с космонавтами допускается использование слов приветствия и благодарности.

Составленные рекомендации базируются на приказе Минтранса от 2012 года о порядке осуществления радиосвязи в воздушном пространстве России. Они уже внедрены в работу Центра управления полетами. "Опыт их практического использования позволил повысить оперативность и эффективность выполнением экипажем МКС полетных задач, сократить ошибочную деятельность экипажа", — говорится в докладе.

Как отмечают авторы доклада, в рамках общения специалисты Центра управления полетами и члены экипажа МКС стараются поддерживать гармоничные и слаженные отношения и соответствующий уровень взаимного доверия и уважения, а также учитывать международный характер программы МКС и участие в ней представителей различных культур.

В настоящее время общение российского Центра управления полетами с космонавтами на МКС осуществляется напрямую при полете станции над территорией России. Во время полета МКС над другими территориями связь осуществляется через американские каналы — их спутники-ретрансляторы.