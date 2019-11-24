Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
СМИ: сотрудники ГРУ отравили болгарского бизнесмена
СМИ: сотрудники ГРУ отравили болгарского бизнесмена
Криминал
В США назвали условие для улучшения отношений с Россией
В США назвали условие для улучшения отношений с Россией
В мире
Семенович метнула туфлей в Путина
Семенович метнула туфлей в Путина
Шоу-бизнес
НАТО отказалась конфликтовать с Россией из-за Украины
НАТО отказалась конфликтовать с Россией из-за Украины
Политика

Составлены правила общения Земли с космонавтами 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Космонавтам запретили говорить слова-паразиты
Фото: РИА Новости
Центр подготовки космонавтов и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (оператор российского сегмента Международной космической станции) составили методические рекомендации по ведению связи между Центром управления полетами и космонавтами, они уже внедрены в работу и дали первые результаты, говорится в совместном докладе двух организаций, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Основными принципами ведения связи с экипажем пилотируемого космического аппарата являются: говорить ясно и отчетливо, скорость речи не должна превышать 100 слов в минуту; сохранять громкость передачи информации на постоянном уровне; переговоры должны быть краткими, технически грамотными, вестись с соблюдением правил произношения отдельных слов, четкой дикцией, исключением "слов-паразитов" и звуков запинания", — говорится в рекомендациях.
"Во время ведения переговоров с экипажем недопустимы любые некорректные и негативные высказывания на любые темы", — отмечают составители.
В то же время в ходе беседы с космонавтами допускается использование слов приветствия и благодарности.
Составленные рекомендации базируются на приказе Минтранса от 2012 года о порядке осуществления радиосвязи в воздушном пространстве России. Они уже внедрены в работу Центра управления полетами. "Опыт их практического использования позволил повысить оперативность и эффективность выполнением экипажем МКС полетных задач, сократить ошибочную деятельность экипажа", — говорится в докладе.
Как отмечают авторы доклада, в рамках общения специалисты Центра управления полетами и члены экипажа МКС стараются поддерживать гармоничные и слаженные отношения и соответствующий уровень взаимного доверия и уважения, а также учитывать международный характер программы МКС и участие в ней представителей различных культур.
В настоящее время общение российского Центра управления полетами с космонавтами на МКС осуществляется напрямую при полете станции над территорией России. Во время полета МКС над другими территориями связь осуществляется через американские каналы — их спутники-ретрансляторы.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Последние новости
Адвокат объяснил, куда делось оборудование с украинских кораблей Адвокат объяснил, куда делось оборудование с украинских кораблей Что будет с оскорбившей жителей Петрозаводска чиновницей Что будет с оскорбившей жителей Петрозаводска чиновницей В Госдуме высмеяли слова Зеленского о праве определять политику страны В Госдуме высмеяли слова Зеленского о праве определять политику страны
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , Наука , ЦУП , Центр подготовки космонавтов , Минтранс РФ , РКК Энергия , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: сотрудники ГРУ отравили болгарского бизнесмена
СМИ: сотрудники ГРУ отравили болгарского бизнесмена 12
В США назвали условие для улучшения отношений с Россией
В США назвали условие для улучшения отношений с Россией 47
Семенович метнула туфлей в Путина
Семенович метнула туфлей в Путина 4
НАТО отказалась конфликтовать с Россией из-за Украины
НАТО отказалась конфликтовать с Россией из-за Украины 736
Макаревич заявил об отсутствии цензуры в России
Макаревич заявил об отсутствии цензуры в России 10
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
00:25
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
Шоу-бизнес
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Другое
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение