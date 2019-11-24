На Азовском море зафиксирован сильнейший отлив

Сильнейший отлив, заставивший отступить Азовское море на 100 м от берега за последние несколько десятилетий, зафиксирован в Краснодарском крае , сообщает «Кубань 24».

Издание называет ветер причиной необычного явления на Азовском море. Благодаря отливу можно увидеть дно. Местные активисты призвали воспользоваться моментом, чтобы очистить его от мусора, прежде, чем море вернется к берегам.

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