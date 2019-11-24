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На Азовском море зафиксирован сильнейший отлив 

Национальная Служба Новостей + ещё 7 1 час назад
На Азовском море зафиксирован сильнейший отлив
Фото: РИА Новости
Сильнейший отлив, заставивший отступить Азовское море на 100 м от берега за последние несколько десятилетий, зафиксирован в Краснодарском крае, сообщает «Кубань 24».
Издание называет ветер причиной необычного явления на Азовском море. Благодаря отливу можно увидеть дно. Местные активисты призвали воспользоваться моментом, чтобы очистить его от мусора, прежде, чем море вернется к берегам.
В Сети пользователи предположили, что можно совместить приятное с полезным и обнаружить золотые или другие ценные вещи.
Ранее эколог Дмитрий Глазов в эфире НСН рассказал о масштабах браконьерства в Азовском море
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Теги:
Наука и техника , Катастрофы , Конфликты , Азовское море , Краснодарский Край
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