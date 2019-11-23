Оценена опасность найденного рядом с Землей астероида

Оценена опасность обнаруженного рядом с Землей астероида

Их ответы приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Обнаруженное космическое тело не представляет для планеты серьезной опасности, пояснил астрофизик Александр Панов . Он объяснил, что сообщение «Роскосмоса» об астероиде означает то, что система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве хорошо работает.

Ранее сообщалось, что малый астероид обнаружили 6 ноября на расстоянии 139 тысяч километров от центра Земли. Было установлено, что он обращается вокруг Солнца примерно за 2,89 года и периодически сближается с Землей. Астероид имеет поперечный размер 10-15 метров, что сопоставимо с челябинским метеоритом.

Метеорит «Челябинск» взорвался в небе над Челябинской областью 15 февраля 2013 года. Обломки болида упали в озеро Чебаркуль, со дна водоема подняли самый крупный фрагмент весом 600 килограммов.