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Оценена опасность обнаруженного рядом с Землей астероида 

Lenta.ru 27 минут назад
Оценена опасность найденного рядом с Землей астероида
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Их ответы приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Обнаруженное космическое тело не представляет для планеты серьезной опасности, пояснил астрофизик Александр Панов. Он объяснил, что сообщение «Роскосмоса» об астероиде означает то, что система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве хорошо работает.
Ранее сообщалось, что малый астероид обнаружили 6 ноября на расстоянии 139 тысяч километров от центра Земли. Было установлено, что он обращается вокруг Солнца примерно за 2,89 года и периодически сближается с Землей. Астероид имеет поперечный размер 10-15 метров, что сопоставимо с челябинским метеоритом.
Метеорит «Челябинск» взорвался в небе над Челябинской областью 15 февраля 2013 года. Обломки болида упали в озеро Чебаркуль, со дна водоема подняли самый крупный фрагмент весом 600 килограммов.
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Теги:
Наука и техника , Григорий Березкин , Александр Панов , Роскосмос
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