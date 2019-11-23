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Политика

Британцы снова отложили запуск мирового спутникового интернета 

Ferra.ru + ещё 1 1 час назад
Британцы отложили запуск мирового спутникового интернета
Фото: Ferra.ru
Запуск спутников проекта OneWeb, целью которого является обеспечение доступа в интернет жителям всего мира, отложили. Причиной стала задержка с изготовлением самих аппаратов.
Запуск с 23 января перенесли на конец января-февраля. Отправит спутники в космос российская ракета-носитель «Союз» с космодрома Байконур в Казахстане.
Это не первый перенос сроков. Сначала компания OneWeb планировала запустить аппараты в декабре, но потом уведомила космодром об изменении планов. Тогда причиной назвали дополнительные проверки спутников.
«Союз» должен будет вывести на орбиту 34 аппарата. Но это лишь малая часть от общего количества. По задумке OneWeb, орбитальная группировка должна состоять из 672 спутников. Этого количества должно хватить для обеспечения доступа в интернет всем жителям Земли.
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Теги:
Наука и техника , Технологии , OneWeb
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