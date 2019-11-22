В РФ заметили двойника челябинского метеорита

Российские специалисты предупредили о ранее неизвестном сравнимом по размерам с Челябинским метеоритом астероиде, который стремительно сближается с Землей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Роскосмос».

«По итогам анализа небесного тела специалистами АО "Астрономический научный центр" (АНЦ) было установлено, что астероид сближается с Землей и находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Поперечный размер небесного тела — 10-15 метров, что сопоставимо с Челябинским метеоритом, упавшим на Землю в феврале 2013 года.

Астероид был обнаружен при проведении плановых работ по мониторингу геостационарной области на оптико-электронном комплексе ЭОП-2-1, входящем в состав Комплекса специализированных оптико-электронных средств Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в районе села Передовое Амурской области.

Проведенные проверки показали, что астероид ранее не наблюдался. В момент обнаружения он находился в интервале наибольшего сближения с Землей, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тысяч 410 км.

За последние три месяца это уже второй астероид, открытый АСПОС ОКП.