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В РФ заметили двойника челябинского метеорита 

Рамблер + ещё 3 21 минуту назад
В РФ заметили двойника челябинского метеорита
Фото: globallookpress.com
Российские специалисты предупредили о ранее неизвестном сравнимом по размерам с Челябинским метеоритом астероиде, который стремительно сближается с Землей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Роскосмос».
«По итогам анализа небесного тела специалистами АО "Астрономический научный центр" (АНЦ) было установлено, что астероид сближается с Землей и находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Поперечный размер небесного тела — 10-15 метров, что сопоставимо с Челябинским метеоритом, упавшим на Землю в феврале 2013 года.
Астероид был обнаружен при проведении плановых работ по мониторингу геостационарной области на оптико-электронном комплексе ЭОП-2-1, входящем в состав Комплекса специализированных оптико-электронных средств Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в районе села Передовое Амурской области.
Проведенные проверки показали, что астероид ранее не наблюдался. В момент обнаружения он находился в интервале наибольшего сближения с Землей, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тысяч 410 км.
За последние три месяца это уже второй астероид, открытый АСПОС ОКП.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Наука и техника , Наука , Роскосмос
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