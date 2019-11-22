Человека впервые удалось погрузить в анабиоз

Ученым впервые удалось погрузить человека в анабиоз

В США ученые из Медицинской школы Мэрилендского университета поместили пациента в состояние анабиоза. Сделано это было для спасения жизни мужчины, который получил серьезную травму, сообщает New Science.

Официально процедура называется экстренной консервацией и реанимацией. Традиционные методы в сложившейся ситуации человеку ничем бы не помогли, поэтому врачи приняли решение ввести пациента в состояние анабиоза.

Медики охладили тело до 10-15 градусов, а всю кровь заменили ледяным физиологическим раствором. После этого больного перевезли в операционную, мозг мужчины в это время ни на что не реагировал. Сотрудники университета считают, что полученный опыт позволит использовать метод ЭКР, чтобы выиграть время для спасения жизни человека в критических случаях.

Ранее сообщалось, что японские геронтологи назвали характерный признак будущего долголетия. Если человек в 70 ходит так же энергично, как в молодости, — он проживёт до 80 и дольше. Азиатские специалисты с 1997 года анализировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет. Результаты исследования показали, что у «среднего» японца в сопоставимом возрасте за этот период она увеличилась на 5–10%.