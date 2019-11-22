Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Вучич рассказал об отношении к РФ после шпионского скандала
Вучич рассказал об отношении к РФ после шпионского скандала
В мире
Швеция заявила о вторжении российского корабля
Швеция заявила о вторжении российского корабля
Армия
Названы главные изъяны в российской армии
Названы главные изъяны в российской армии
Армия
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии
В мире

Щупальца бездны: названа возможная версия пропажи кораблей в Бермудском треугольнике 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Названа новая версия аномалии Бермудского треугольника
Фото: Pixabay
Исследователи отмечают, что существование особо крупных головоногих является доказанным фактом, поэтому причиной загадочных инцидентов могут стать и существа из глубин океана.
Ученые объявили о возможной разгадке тайны Бермудского треугольника. Исследователи рассказали о своей версии причины таинственных исчезновений кораблей и самолетов в данной области после того, как обнаружили на пляже Флориды 200-футового гигантского кальмара.
7 мест страшнее Бермудского треугольника
Позиция ученых базируется на полумифическом инциденте с кораблем «Циклоп», более ста лет назад отправившимся в данную область и потерпевшем крушение с командой в составе 309 человек. По официальной версии Военно-морского флота, корабль атаковала вражеская подводная лодка, но спустя года появилась фантастическая теория о нападении на него гигантского кальмара, который мог стать причиной пропажи и многих других кораблей.
Ученые отмечают, что существование особенно крупных головоногих — доказанный факт. Впервые новость о найденной на берегу туше гигантского моллюска появилась в 1896 году, но тогда не подтвердилась — находка оказалась просто массой китового жира.
В 2005 году местные биологи смогли запечатлеть на видео кальмара, атакующего расположенные в воде сети. Ученые уверены в том, что подобное существо вполне может обитать в водах Бермудского треугольника и атаковать корабли.
«Мы не знаем, что находится в глубине океана. Это вполне может быть гигантское существо, из-за которого в этой области пропадают корабли», — цитирует заявление исследователя Бермудских островов Роба Симоне издание Express.
Бермудский треугольник — это загадочный район в Атлантическом океане, в котором на протяжении длительного времени фиксируются необъяснимые исчезновения морских и воздушных судов. Бермудский треугольник очень сложен для навигации из-за большого количества отмелей, частых циклонов и штормов.
Видео дня. Приеду насиловать твою жену: беспредел коллекторов
ТК «Звезда»: последние новости
Эксперт по кибербезопасности оценил призыв Дурова удалить WhatsApp Эксперт по кибербезопасности оценил призыв Дурова удалить WhatsApp Археолог нашел в «золоте дураков» существо возрастом 185 миллионов лет Археолог нашел в «золоте дураков» существо возрастом 185 миллионов лет Прошлое вселенной: астрофизики обнаружили 27 мертвых звезд в центре галактики Прошлое вселенной: астрофизики обнаружили 27 мертвых звезд в центре галактики
Комментарии6 
Теги:
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вучич рассказал об отношении к РФ после шпионского скандала
Вучич рассказал об отношении к РФ после шпионского скандала 4
Швеция заявила о вторжении российского корабля
Швеция заявила о вторжении российского корабля 227
Названы главные изъяны в российской армии
Названы главные изъяны в российской армии 8
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии 765
«Железных волков» натаскивают на Россию
«Железных волков» натаскивают на Россию 36
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Пожары
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение