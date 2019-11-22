Названа новая версия аномалии Бермудского треугольника

Щупальца бездны: названа возможная версия пропажи кораблей в Бермудском треугольнике

Исследователи отмечают, что существование особо крупных головоногих является доказанным фактом, поэтому причиной загадочных инцидентов могут стать и существа из глубин океана.

Ученые объявили о возможной разгадке тайны Бермудского треугольника. Исследователи рассказали о своей версии причины таинственных исчезновений кораблей и самолетов в данной области после того, как обнаружили на пляже Флориды 200-футового гигантского кальмара.

Позиция ученых базируется на полумифическом инциденте с кораблем «Циклоп», более ста лет назад отправившимся в данную область и потерпевшем крушение с командой в составе 309 человек. По официальной версии Военно-морского флота, корабль атаковала вражеская подводная лодка, но спустя года появилась фантастическая теория о нападении на него гигантского кальмара, который мог стать причиной пропажи и многих других кораблей.

Ученые отмечают, что существование особенно крупных головоногих — доказанный факт. Впервые новость о найденной на берегу туше гигантского моллюска появилась в 1896 году, но тогда не подтвердилась — находка оказалась просто массой китового жира.

В 2005 году местные биологи смогли запечатлеть на видео кальмара, атакующего расположенные в воде сети. Ученые уверены в том, что подобное существо вполне может обитать в водах Бермудского треугольника и атаковать корабли.

«Мы не знаем, что находится в глубине океана. Это вполне может быть гигантское существо, из-за которого в этой области пропадают корабли», — цитирует заявление исследователя Бермудских островов Роба Симоне издание Express.

Бермудский треугольник — это загадочный район в Атлантическом океане, в котором на протяжении длительного времени фиксируются необъяснимые исчезновения морских и воздушных судов. Бермудский треугольник очень сложен для навигации из-за большого количества отмелей, частых циклонов и штормов.