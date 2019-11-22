Названа новая версия аномалии Бермудского треугольника

Предложено новое объяснение исчезновению кораблей в Бермудском треугольнике

Причиной загадочных исчезновений кораблей в океане могут стать гигантские головоногие. Такое предположение сделали ученые после обнаружения на пляже во Флориде 200-футового гигантского кальмара, сообщает телеканал «Звезда».

Ученые считают, что гигантские существа могут обитать в зоне Бермудских островов и являться причиной загадочных исчезновений кораблей.

«Мы не знаем, что находится в глубине океана. Это вполне может быть гигантское существо, из-за которого в этой области пропадают корабли», — заявил исследователь Бермудских островов Роб Симоне изданию Express.

В 2005 году биологи сняли на видео в районе Бермудских островов кальмара, атакующего помещенные в воду сети.

Ученые предполагают, что головоногие могли стать причиной пропажи корабля «Циклоп», произошедшего более 100 лет назад. Загадка его исчезновения в районе Бермудского треугольника так и не была разрешена.