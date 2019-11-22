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Предложено новое объяснение исчезновению кораблей в Бермудском треугольнике 

Рамблер + ещё 2 22 минуты назад
Названа новая версия аномалии Бермудского треугольника
Фото: Pixabay
Причиной загадочных исчезновений кораблей в океане могут стать гигантские головоногие. Такое предположение сделали ученые после обнаружения на пляже во Флориде 200-футового гигантского кальмара, сообщает телеканал «Звезда».
Ученые считают, что гигантские существа могут обитать в зоне Бермудских островов и являться причиной загадочных исчезновений кораблей.
«Мы не знаем, что находится в глубине океана. Это вполне может быть гигантское существо, из-за которого в этой области пропадают корабли», — заявил исследователь Бермудских островов Роб Симоне изданию Express.
7 мест страшнее Бермудского треугольника
В 2005 году биологи сняли на видео в районе Бермудских островов кальмара, атакующего помещенные в воду сети.
Ученые предполагают, что головоногие могли стать причиной пропажи корабля «Циклоп», произошедшего более 100 лет назад. Загадка его исчезновения в районе Бермудского треугольника так и не была разрешена.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Наука и техника , Бермуды
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