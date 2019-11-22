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Происшествия

Норвежские исследователи обнаружили корабль времен викингов 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Обнаружен корабль времен викингов
Фото: РИА Новости
Норвежские исследователи с помощью георадара обнаружили в губернии Мере-ог-Ромсдал корабль, возраст которого может составлять 1000 и более лет, что соответствует эпохе викингов, сообщает издание VG.
"Археологи обнаружили следы корабля с помощью георадара и предполагают, что он по возрасту может соответствовать эпохе викингов или даже старше", — сообщает издание.
"Эта находка может иметь национальное и международное значение", — заявил министр климата и экологии Ула Элвестуен.
Корабль был обнаружен в ходе картографирования местности острова Эдой. По мнению историков, такая находка может свидетельствовать о важной роли этой местности в истории.
"Пока еще рано делать предположения о возрасте корабля, но мы знаем, что ему больше 1000 лет", — приводятся в статье слова археолога Кнута Пааше.
Отмечается, что примерно год назад с помощью той же технологии был обнаружен еще один корабль в окрестностях города Халдена, и археологи надеются, что использование георадара будет способствовать и другим находкам в будущем.
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Теги:
Наука и техника , Войска , Наука
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