На Землю надвигается тысяча метеоритов

21 ноября в небе можно будет наблюдать интенсивный метеорный дождь, сообщает Newsweek. По предположению астрономов, речь идёт о тысяче небесных тел.

Ученые поясняют, что речь идёт о потоке Альфа-Моноцеротидов. Обычно он слаб, но иногда становится достаточно интенсивным. На этот раз метеорный дождь может включать в себя от сотни до тысячи небесных тел. Однако есть вероятность, что зрелище окажется не совсем красочным: все зависит от ясности неба, засветки, отступного обзора и других факторов.

Другие ученые полагают, что метеорного дождя вообще не будет. Глава метеороидальной среды НАСА Билл Кук заявил, что прогноз основывается на старых предположениях о прохождении Земли в прошлом веке через альфа-моноцеротидный поток, которые не были доказаны. К тому же астрономы не имеют сведений об орбите кометы, которая порождает метеоры.

Ранее, как сообщал «Рамблер», учёные из Великобритании обнаружили кратер астероида, который упал на Землю около 1,2 млрд лет назад. По предположениям исследователей, небесное тело имело диаметр около километра и повлияло на изменение климата в Северном полушарии планеты.