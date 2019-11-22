Что будет с телом умершего на Марсе человека

Сегодня мы уже можем предположить, что кто-нибудь из ныне живущих на Земле людей вполне может стать первым человеком, умершем на Марсе. Частная компания "Mars One", что после одностороннего полета на красную планету межпланетные путешественники останутся на ней до конца своих дней.

Миллиардер Илон Маск уже говорил, что и сам хотел бы умереть на Марсе. Его компания "SpaceX" планирует совершить полет на Марс с возвращением на Землю. Однако, как заметил совсем недавно сам Маск, с учетом того, что риск смерти очень велик, все отправляющиеся в первые полеты люди, должны быть подготовлены к тому, что не вернутся оттуда. Если представители нашей расы доберутся до Марса, то некоторые из них скорее всего умрут на красной планете.

В этом видео с канла "FuntFacts" автор предполагает, что будет с телом человека, умершего на Марсе.