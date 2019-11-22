Движется к Земле: РФ предупредили об опасном астероиде

Движется к Земле: в «Роскосмосе» предупредили об опасном астероиде

По размерам он сопоставим с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.

Малый астероид, сближающийся с Землей и находящийся на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года, был обнаружен сотрудниками «Роскосмоса» при проведении ремонтных работ в одном из космических комплексов в районе села Передовое Амурской области

Увидеть его удалось в интервале наибольшего сближения с нашей планетой — минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тысяч 410 км.

«По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

Контрольная проверка показала, что этот астероид является новым, ранее неизвестным. 8 ноября британская и американская обсерватории подтвердили наблюдения российских специалистов.

«Данный астероид является вторым, обнаруженным АСПОС ОКП за последние три месяца. Так, в ночь с 27 на 28 июля был обнаружен астероид, сближавшийся с Землей на достаточно уникальной орбите», — отмечают в «Роскосмосе».

Эти наблюдения также подтвердили два телескопа, расположенных в американском штате Гавайи. По их данным, минимальное расстояние составило 187 тысяч 791 километр.