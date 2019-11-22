Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Украине назвали явление "страшнее коррупции"
На Украине назвали явление "страшнее коррупции"
Украина
Тысячи эвакуированных: в Кельне нашли бомбу
Тысячи эвакуированных: в Кельне нашли бомбу
Происшествия
Бермудский треугольник: Джонсон о РФ и Brexit
Бермудский треугольник: Джонсон о РФ и Brexit
В мире
"Мы не можем жить как в средневековье"
"Мы не можем жить как в средневековье"
Шоу-бизнес

Движется к Земле: в «Роскосмосе» предупредили об опасном астероиде 

ТК «Звезда» + ещё 8 6 часов назад
Движется к Земле: РФ предупредили об опасном астероиде
Фото: pixabay
По размерам он сопоставим с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.
Малый астероид, сближающийся с Землей и находящийся на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года, был обнаружен сотрудниками «Роскосмоса» при проведении ремонтных работ в одном из космических комплексов в районе села Передовое Амурской области.
Увидеть его удалось в интервале наибольшего сближения с нашей планетой — минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тысяч 410 км.
«По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».
Контрольная проверка показала, что этот астероид является новым, ранее неизвестным. 8 ноября британская и американская обсерватории подтвердили наблюдения российских специалистов.
«Данный астероид является вторым, обнаруженным АСПОС ОКП за последние три месяца. Так, в ночь с 27 на 28 июля был обнаружен астероид, сближавшийся с Землей на достаточно уникальной орбите», — отмечают в «Роскосмосе».
Эти наблюдения также подтвердили два телескопа, расположенных в американском штате Гавайи. По их данным, минимальное расстояние составило 187 тысяч 791 километр.
Видео дня. Приеду насиловать твою жену: беспредел коллекторов
ТК «Звезда»: последние новости
В России превратили автомобильный двигатель от «Кортежа» в авиационный В России превратили автомобильный двигатель от «Кортежа» в авиационный Щупальца бездны: названа возможная версия пропажи кораблей в Бермудском треугольнике Щупальца бездны: названа возможная версия пропажи кораблей в Бермудском треугольнике Эксперт по кибербезопасности оценил призыв Дурова удалить WhatsApp Эксперт по кибербезопасности оценил призыв Дурова удалить WhatsApp
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , Землетрясение , Роскосмос , Амурская Область , Челябинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине назвали явление «страшнее коррупции»
На Украине назвали явление «страшнее коррупции» 91
Тысячи эвакуированных: в Кельне нашли бомбу
Тысячи эвакуированных: в Кельне нашли бомбу 1
Бермудский треугольник: Джонсон о РФ и Brexit
Бермудский треугольник: Джонсон о РФ и Brexit
«Мы не можем жить как в средневековье»
«Мы не можем жить как в средневековье»
В России создадут группировки боевых роботов
В России создадут группировки боевых роботов 5
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Пожары
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение