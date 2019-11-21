Ученые рассказали о феномене людей с половиной мозга

Люди, которым удалили половину мозга, могут вести нормальный образ жизни. Об этом сообщает портал Science Alert со ссылкой на исследование нейробиологов Калифорнийского технологического института.

Ученые провели МРТ-сканирование шести пациентов, которым в детстве удалили одно из полушарий для лечения тяжелой эпилепсии, при которой лекарства не дают никакого эффекта.

После этого исследователи сравнили результаты сканирования со снимками мозга здоровых людей.

Оказалось, что активность мозга у людей с одним полушарием во многом напоминает активность целого мозга. Об этом свидетельствовали устойчивые связи между нейронными сетями полушария. Они частично компенсировали отсутствие одного полушария и поддерживали когнитивные способности человека.