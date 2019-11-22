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Учёные расшифровали геном дьявольского червя 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Расшифрован геном дьявольского червя
Фото: © Prof. John Bracht, American University
Ранее этот вид был обнаружен на глубине нескольких километров под земной поверхностью. Исследователи нашли генетический механизм, который, по их мнению, позволил червю приспособиться к существованию в малопригодных для жизни условиях. Работой американских биологов заинтересовались в NASA, так как полученные результаты могут оказаться полезными при поиске живых организмов на других планетах.
Биологи из Американского университета (Вашингтон, США) провели генетическое исследование круглого червя Halicephalobus Mephisto. Он способен обитать на глубине до 3,6 км под земной поверхностью, где не может выжить ни один другой многоклеточный организм, сообщает журнал Nature Communications.
Halicephalobus Mephisto, или дьявольские черви, получили своё название по имени мифического злого духа Мефистофеля — подземного демона из немецких легенд, избегавшего солнечного света. Этих животных относят к экстремофилам — существам, способным жить и размножаться в экстремальных условиях окружающей среды. Вид был впервые обнаружен в 2011 году в золотоносной руде, добытой из глубинных недр на южноафриканской шахте.
Маленькие чёрные создания около полумиллиметра длиной являются самыми глубокоживущими из известных многоклеточных организмов на планете. Скопления воды, в которых обитают Halicephalobus Mephisto, разогреты до 48°C, содержат сверхнизкий уровень кислорода и большое количество метана. Учёные определили последовательность входящих в состав генома дьявольского червя кислот ДНК и РНК, чтобы больше узнать о его способностях обитать в таких условиях.
Исследование показало, что геном Halicephalobus Mephisto содержит большое количество белков Hsp70 — генов, известных своей способностью к регенерации клеток после разрушительного воздействия высоких температур. Белки оказались самовоспроизводящимися — при расшифровке были обнаружены их многочисленные копии. Также в геноме присутствовали копии генов AIG1, отвечающих за живучесть клеток у растений и животных. По мнению учёных, делая копии генов, животное защищалось от агрессивного воздействия внешней среды.
«Дьявольскому червю некуда деться, ведь он живёт под землей. Ему остаётся лишь адаптироваться или умереть. Мы предполагаем, что если животное не может удалиться от источника сильной жары, то чтобы выжить, оно начинает дополнительно копировать эти два гена», — заявил один из руководителей проекта, доцент биологии Джон Брехт.
Учёный также отметил, что исследование приблизило науку к пониманию механизмов выживания на Земле, а также открыло новые горизонты для поиска жизни за её пределами. Работой биологов, к слову, уже заинтересовались в NASA, так как полученные результаты могут оказаться полезными при поиске живых организмов на других планетах.
Также авторы продолжат исследование Halicephalobus Mephisto для изучения эволюционной адаптации в условиях глобального потепления.
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Теги:
Наука и техника , NASA
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