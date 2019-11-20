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ОАЭ призвали создать общеарабское космическое агентство 

РИА Новости 1 час назад
ОАЭ призвали создать общеарабское космическое агентство
Фото: предоставлено космическим агентством ОАЭ
ОАЭ считают необходимым создать общеарабское космическое агентство для успеха усилий региональных стран в освоении космоса, заявил на полях международного авиасалона Dubai Airshow директор Космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби.
"Сотрудничество арабских стран будет иметь ключевое значение для успеха любых будущих шагов в области освоения космоса, в том числе эмиратских проектов — от Национальной космической стратегии ОАЭ до 2030 года до проекта "Миссия на Марс", — сказал аль-Ахбаби.
Он подчеркнул, что "любая инициатива ОАЭ в космической области является инициативой для всего арабского мира". Глава космического агентства ОАЭ привел в качестве примера регионального сотрудничества в космосе Европейское и Африканское космические агентства.
"Любые космические научные проекты не могут быть осуществлены без сотрудничества с другими странами. Мы надеемся, что когда-нибудь у нас будет арабское космическое агентство. Мы следующие, я считаю", — заключил аль-Ахбаби.
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Теги:
Наука и техника , Роскосмос , ОАЭ
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