Интернет-подключение научились устанавливать через свет

Компания Signify начала тестировать технологию широкополосного интернет-соединения через световые волны в автобусах. Это может стать альтернативой привычному Wi-Fi.

Технологию назвали Trulifi. Если Wi-Fi-сигнал передаётся по радиоволнам, то в Trulifi — по световым волнам. В рамках пилотного проекта специалисты Signify установили над каждым сиденьем в автобусе светодиоды, которые выступают в качестве канала для передачи данных. То есть пассажир подключается к сети через источник света над головой.

В компании утверждают, что такое соединение безопаснее стандартного, так как покрытие сети ограничено освещённым пространством. Кроме того, сигнал получается стабильным. На него не влияют ни колебания при движении автобуса, ни уровень освещённости. В качестве канала связи выступает инфракрасный участок спектра, не воспринимаемый глазом человека.