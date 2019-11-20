Половина мозга оказалась способна работать как целый

Половина мозга человека оказалась способна работать как целый

Американские учёные провели исследование людей, живущих только с одним полушарием. В эксперименте приняли участие шесть человек, которые в детстве пережили гемисферэктомию — полное или частичное удаление одного из полушарий.

С помощью МРТ исследователи измерили кровоток в семи областях мозга, отвечающих за зрение, внимание и движение. Оказалось, что у всех испытуемых все семь областей мозга функционировали нормально. При этом основные функциональные связи реорганизуются и становятся прочнее, пишет Cell Reports.

Ученые предположили, что более прочные, по сравнению со здоровым мозгом, связи могут служить механизмом восстановления работы мозга после повреждения.

Это ещё раз подтвердило почему у всех пациентов, несмотря на отсутствие обширной части мозга как в левом, так и в правом полушарии, были нормальными когнитивные и физические способности.

Ранее News.ru сообщал, что учёные из Колумбийского университета Нью-Йорка провели исследование и выяснили, что неграмотные люди более подвержены старческому слабоумию. Так, люди, которые не умеют читать и писать, сталкиваются с ним в три раза чаще других.