Ученые близки к разгадке тайны идеального винограда

Ученые приблизились к разгадке тайны идеального винограда

Ученые, изучающие свойства винограда, обнаружили фермент, участвующий в процессе образования винной кислоты. Это открытие — очередной шаг к получению винограда заданной кислотности. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Biological Chemistry.

Один из важнейших параметров любого вина — красного, белого или игристого — содержание в нем винной кислоты. Винная кислота отвечает за терпкий вкус вина и способствует его биологической стабильности и долговечности. Говоря научным языком, — это винный ароматизатор и антиоксидант.

Однако часто бывает так, что естественный уровень кислотности в винограде недостаточен с точки зрения технологических требований производства. В таких случаях виноделам приходится добавлять в вино винную кислоту, что очень нежелательно. Во-первых, винная кислота дорогая, что сказывается на себестоимости продукции. Во-вторых, такое вино уже не может считаться полностью натуральным. Поэтому мечта всех производителей винограда — научиться выращивать виноград с заданной кислотностью.

Австралийские ученые из Университета Аделаиды выявили один из ферментов, который отвечает за синтез натуральной винной кислоты в винограде, и расшифровали его структуру.

"Чтобы мечта стала реальностью, нам нужно сначала понять детали биохимического пути, в результате которого вырабатывается винная кислота в винограде", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя проекта Кристофера Форда (Christopher M. Ford).

В 2006 году исследователями в сотрудничестве с Калифорнийским университетом в Дейвисе был открыт первый фермент в шестиступенчатом пути синтеза винной кислоты из витамина С (аскорбиновой кислоты). Теперь выявлен второй — альдо-кеторедуктаза Vitis vinifera Vv2KGR.

Он был идентифицирован на основе сходства с бактериальным ферментом с такими же свойствами — 2-гидроксилпируватредуктазой в Arabidopsis thaliana — и подтвержден на основании его биохимической активности. Затем исследователи вырастили кристалл фермента и детально изучили его структуру до атомного разрешения с помощью мощного рентгеновского излучения.

"Теперь, когда мы понимаем трехмерную структуру этого фермента, мы можем определить, какую функцию он выполняет в винограде и понять химический механизм этого процесса, — говорит еще один автор исследования Джон Брунинг (John B. Bruning).