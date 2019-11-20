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Археолог нашел в «золоте дураков» существо возрастом 185 миллионов лет 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Археолог нашел в «золоте дураков» древнее существо
Фото: yorkshire.fossils, Instagram
Внутри камня оказались замурованы моллюски, существовавшие в юрский период.
Несколько древнейших окаменелостей, возраст которых составляет примерно 185 миллионов лет, на пляжах Уитби в британском Йоркшире обнаружил 23-летний студент и археолог-любитель Аарон Смит.
Найденные им минералы, как считает сам молодой человек, похожи на шарики для квиддича — вымышленной спортивной игры из книг о Гарри Поттере.
Внутри этих блестящих круглых камней, покрытых пиритом — минералом, похожим на золото — Смит обнаружил несколько окаменелостей в форме спиралей. Оказалось, что это Клевирас (Cleviceras) — вымерший тип головоногих, не имевших твердой раковины и существовавших в юрский период.
Археолог-любитель утверждает, что подобные «золотые» сферы для этой местности не редкость.
«Меня все еще впечатляет, что эти 185 миллионов лет окаменелостей находятся вдоль нашей прекрасной береговой линии Йоркшира в ожидании, что их когда-нибудь найдут», — поделился эмоциями Смит.
Он сообщил, что лучшее время для поисков — сразу после шторма, когда уникальное существо на берег может выкинуть волной.
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Теги:
Наука и техника , Аарон Смит , Гарри Поттер
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