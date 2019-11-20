НАСА назвало дату столкновения астероида-убийцы с Землей

НАСА: астероид-убийца может нанести удар по Земле, превышающий взрыв Хиросимы в 15 раз (Sabq, Саудовская Аравия)

НАСА обратилось к человечеству с предостережением. По информации агентства, к Земле приближается астероид, масса которого равна самой большой египетской пирамиде. Специалисты смогли назвать дату столкновения объекта с нашей планетой. Сложно поверить, что это случится, но в НАСА уверяют, что вероятность существует.

Sabq (Саудовская Аравия) опубликовало сообщение Американского космического агентства НАСА, в котором звучит предостережение о возможном столкновении астероида JF1 с Землей. Названа примерная дата катастрофы — 6 мая 2022 года. В этот день небесное тело может стереть с лица земли участок размером с целый город. Какой населенный пункт и на каком континенте будет разрушен — не сообщается. Интернет-изданиеопубликовало сообщение Американского космического агентства НАСА, в котором звучит предостережение о возможном столкновении астероида JF1 с Землей. Названа примерная дата катастрофы — 6 мая 2022 года. В этот день небесное тело может стереть с лица земли участок размером с целый город. Какой населенный пункт и на каком континенте будет разрушен — не сообщается.

По информации агентства, диаметр околоземного астероида составляет 130 метров, что приближает его к размерам самой большой пирамиды в Египте.

В сообщении сказано, что если астероид-убийца ударит по нашей планете, то удар будет эквивалентен 230 килотоннам в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, атомная бомба, которую США сбросили на японский город Хиросима в 1945 году, высвободила энергию, примерно равную всего 15 килотоннам тротила.

НАСА отмечает, что вероятность столкновения астероида с Землей не превышает 0,026%, но если это произойдет, мы должны быть готовы с этим справиться. Так как опасность столкновения все же существует, за JF1 ведется постоянное наблюдение.