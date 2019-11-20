Змеи и пчелы: кого обнаружили на Марсе

На Марсе есть пчелы и змеи, уверен американский энтомолог Уильям Ромозер — он установил это по фотографиям марсоходов. Он признает, что интерпретации его находок со временем могут измениться, но объем доказательств считает весьма убедительным.

США нашелся последователь российского ученого Леонида Ксанфомалити, рассмотревшего на Венере необычных животных, в том числе скорпионов. Чтобы найти жизнь на Марсе, американцу оказались не нужны ни новые миссии, ни поиск метана в атмосфере, ни сложный химический анализ — ему хватило фотографий, сделанных марсоходами.

Уильям Ромозер — энтомолог и вирусолог из Университета Огайо. Несколько лет он изучал доступные в интернете фото поверхности Марса и вынес свой вердикт: планета буквально кишит насекомыми и рептилиями, удивительно похожими на земных.

На снимках он разглядел объекты, похожие на пчел и пресмыкающихся, как живых, так и окаменелых.

О своих открытиях он рассказал на национальном собрании Энтомологического общества США.

«Жизнь на Марсе была и остается, — заявил Ромозер. — Среди марсианской фауны, похожей на земную, существует очевидное разнообразие, которое проявляется во многих чертах, схожих с таковыми у земных насекомых — например, разнообразное строение ног, наличие крыльев, движения ими, способность летать».

Ромозер подчеркнул, что, пока марсоходы ищут на Марсе следы органической жизни, множество фотографий уже свидетельствуют о ее наличии — на них четко видно насекомых и пресмыкающихся. Он тщательно изучил их с учетом яркости, контраста, насыщенности и других параметров. На самих фото Ромозер ничего не добавлял и не удалял.

Он выделил на снимках множество объектов, по форме и строению якобы соответствующих насекомым и рептилиям, в том числе находящимся в движении или взаимодействующим друг с другом.

«Достаточно экзоскелета и отходящих от него выростов, чтобы идентифицировать объект как членистоногое, — уверен профессор. — Традиционно достаточно трех частей тела — одной пары антенн и шести ножек, — чтобы сделать это на Земле. Эти характеристики также должны быть действительны для идентификации членистоногого на Марсе. Основываясь на этих данных, насекомоподобные объекты можно увидеть на снимках марсохода».

Более того, на многих снимках Ромозер нашел летающих насекомых.

Они отдаленно похожи на земных шмелей или пчел-плотников. На некоторых фото они используют пещеры как укрытия и гнезда. Кроме того, профессор разглядел на снимках окаменевшее существо, похожее на змею.

Ромозер отметил, что интерпретации увиденного им могут измениться в будущем по мере изучения жизни на Марсе, но сам объем доказательств он считает достаточно убедительным.

«Присутствие на Марсе высших многоклеточных организмов подразумевает наличие источников питания и энергии, пищевых цепочек, а также воды как элементов, присутствующих в экологических условиях, достаточных для поддержания жизни, — сказал он. — Я нашел свидетельства, указывающие на наличие стоячих вод или небольших водотоков, размывание мелких затопленных горных пород и более крупных формирующихся пород на границе воды с атмосферой, влажных береговых зон, а за ними — более сухих. О наличии воды на Марсе сообщалось несколько раз, включая поверхностные воды, обнаруженные приборами аппаратов Viking, Pathfinder, Phoenix и Curiosity».

Предоставленные им свидетельства жизни на Марсе служат прочной основой для ряда биологических, а также социальных и политических вопросов, считает Ромозер. Он уверен, что его открытия должны стать веским основанием для поиска и других марсианских форм жизни.

За несколько десятилетий исследований Марса официальной науке не удалось найти на нем следов жизни. На то, что жизнь могла там существовать ранее или может присутствовать по сей день, указывают небольшие концентрации метана в атмосфере, подповерхностный водяной лед и следы древних водоемов

Скончавшийся в сентябре 2019 года российский астрофизик Леонид Ксанфомалити помимо прочего прославился работами, в которых он нашел на фотографиях панорам, сделанных на поверхности Венеры в 1975 и 1982 годах в рамках миссий «Венера-9», «Венера-10», «Венера-13» и «Венера-14», перемещающиеся объекты, имеющие «свойства живых существ».

В частности, Ксанфомалити выделил такие объекты, как «Диск», изменяющий свою форму, «черный лоскут» и «Скорпион». Он утверждал, что объекты двигались, а также имели морфологическую структуру, отличающую их от обыкновенных деталей поверхности.

После доклада в Доме ученых Леониду Ксанфомалити был задан вопрос: «А что говорят геологи?» Ответ был следующим: «Позиция геолога А. Базилевского твердокаменная, как и 30 лет назад, он убежден, что все эти объекты — камни».

Дело Ксанфомалити продолжил старший научный сотрудник Института катализа им. Борескова Сибирского отделения РАН Валерий Снытников.

«На Венере мы видели некоторые объекты, которые смахивают на живые. Например, есть камень с пупырышками, длинным хоботом… Мы не нашли никакого другого объяснения, кроме того, что это живой организм», — рассказал он в недавнем интервью «Газете.Ru».

Его ничуть не смущает существование жизни при температуре 480 градусов — в таких условиях, по его словам, могут существовать полимеры, которые являются «материальной основой жизни», а вместо воды венерианские животные, очевидно, используют углекислый газ.