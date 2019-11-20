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Общество

Иски Минобороны могут разорить Роскосмос 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Иски Минобороны могут разорить Роскосмос
Фото: Национальная Служба Новостей
Космическая промышленность может разориться из-за исков Министерства обороны. Ведомство может выписать штрафы представителям отрасли на сумму 150—300 миллиардов рублей, сообщает Ura.ru. Академия космонавтики: МКС умрет, если США выйдут из проекта
Зa последние двa месяцa Министерство обороны выступило с искaми в отношении двух крупнейших предстaвителей отрaсли — рaкетно-космической корпорaции «Энергия» и рaкетно-космического центрa «Прогресс». Общaя суммa исковых требовaний состaвилa 7,1 млрд рублей.
Ранее генеральный секретарь НАТО Ёенс Столтенберг заявил, что НАТО намерено признать космос одной из сфер деятельности альянса. Вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в беседе с НСН заявил, что инициатива имеет политический характер и направлена на обострение взаимоотношений с Россией.
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Теги:
Наука и техника , Олег Мухин , Министерство обороны , Роскосмос , РКЦ "Прогресс" , РКК Энергия , НАТО , РИА Ura.ru , США
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