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Российский вертолет получит канадский двигатель 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Российский вертолет получит канадский двигатель
Фото: Вертолеты России
Российский вертолет VRT500 получит канадские двигатели PW207V, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании «ВР-Технологии» Александр Охонько.
«В рамках международного авиасалона Dubai Airshow мы подписали контракт с Pratt & Whitney Canada на оснащение VRT500 канадскими газотурбинными двигателями PW207V. Также на вертолете будет установлена современная авионика одного из мировых лидеров в этой отрасли. Уже на финальной стадии подписание с потенциальным поставщиком», — сказал руководитель.
Одним из преимуществ VRT500 по сравнению с конкурентами Охонько назвал соосную схему несущих винтов, обеспечивающую «компактные внешние габариты, что позволяет выполнять широкий круг задач, осуществлять работу даже на неподготовленных площадках».
«Он имеет повышенную маневренность, удобен в управлении и устойчив к порывам ветра», — уверен гендиректор.
В ноябре эмиратский Tawazun, один из акционеров Aurus, собрался приобрести 50 процентов акций компании «ВР-Технологий», которая входит в холдинг «Вертолеты России» и занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
В сентябре 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия преодолела зависимость от украинских двигателей для боевых вертолетов.
Легкий вертолет VRT500 имеет взлетную массу до 1600 килограммов, дальность до 910 километров и вмещает до шести человек. Первый серийный летательный аппарат планируется выпустить в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе. Предполагаются различные варианты вертолета, в частности, пассажирский, грузовой, корпоративный, медицико-эвакуационный и полицейский.
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Теги:
Наука и техника , Юрий Борисов , Александр Охонько , Pratt & Whitney , Улан-Удэнский авиационный завод , АО "Вертолеты России" , РИА Новости
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