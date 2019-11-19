Стало известно о новом космическом проекте России и ОАЭ

ОАЭ обсуждают с Россией о совместное производство спутников

ОАЭ ведут переговоры с Россией о совместном производстве спутников и их возможном запуске с территории России, сообщил во вторник РИА Новости на полях международного авиасалона директор управления космических миссий Космического агентства ОАЭ Халед аль-Хашеми.

"У нас идут переговоры с российскими компаниями о производстве спутников и покупке отдельных сенсорных систем. а также запуске эмиратских спутников из России. Переговоры продолжаются, и мы надеемся. что в ближайшее время нас ждет сотрудничество с Россией и в других областях, связанных с космосом, а не только в подготовке космических полетов", — сказал аль-Хашеми.

Он отметил, что встречи между представителями эмиратского космического агентства и российскими компаниями прошли и в рамках дубайского авиасалона.