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ОАЭ обсуждают с Россией о совместное производство спутников 

РИА Новости 1 час назад
Стало известно о новом космическом проекте России и ОАЭ
Фото: РИА Новости
ОАЭ ведут переговоры с Россией о совместном производстве спутников и их возможном запуске с территории России, сообщил во вторник РИА Новости на полях международного авиасалона директор управления космических миссий Космического агентства ОАЭ Халед аль-Хашеми.
"У нас идут переговоры с российскими компаниями о производстве спутников и покупке отдельных сенсорных систем. а также запуске эмиратских спутников из России. Переговоры продолжаются, и мы надеемся. что в ближайшее время нас ждет сотрудничество с Россией и в других областях, связанных с космосом, а не только в подготовке космических полетов", — сказал аль-Хашеми.
Он отметил, что встречи между представителями эмиратского космического агентства и российскими компаниями прошли и в рамках дубайского авиасалона.
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Теги:
Наука и техника , Технологии , Роскосмос , РИА Новости , ОАЭ
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