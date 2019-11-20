НАСА захотело больше мест на «Союзе»

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) собирается приобрести дополнительные места на российском корабле «Союз» для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом официальный представитель НАСА, занимающийся вопросами МКС, Гэри Джордан сообщил ТАСС.
Ранее на сайте российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) была опубликована информация, согласно которой, экипажи кораблей «Союз МС-17» и «Союз МС-18», которые отправятся на станцию осенью 2020 года и весной 2021 года соответственно, полностью состоят из российских космонавтов. При этом в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что госкорпорация в ближайшее время примет решение о предоставлении мест астронавтам НАСА на «Союзах».
«НАСА намерено приобрести дополнительные места на «Союзе», чтобы обеспечить постоянное американское присутствие на борту МКС», — прокомментировал эту информацию Джордан.
При этом он не дал конкретного ответа на просьбу уточнить, о скольких местах и миссиях идет речь: «Переговоры между НАСА и Роскосмосом все еще продолжаются».