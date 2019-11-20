Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp после обнаружения в нем уязвимостей

Создатель мессенджера Telegram ("Телеграм") Павел Дуров в среду призвал пользователей удалить приложение WhatsApp ("Уотсапп") со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.

"В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут продолжать выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше", — написал Дуров в сообщении, размещенном в его канале в Telegram.

Он напомнил, что на этой неделе в WhatsApp была обнаружена очередная уязвимость, которая позволяет хакерам и правительственным спецслужбам получить доступ к личной информации пользователей.

Как подчеркнул Дуров, он сомневается, что программисты WhatsApp, принадлежащего компании Facebook ("Фейсбук"), по недосмотру оставляли в приложении уязвимости, позволяющие шпионить за пользователями.

"Если вы не против того, что все ваши фотографии и сообщения станут однажды общедоступны, вам следует удалить WhatsApp со своего телефона", — написал создатель Telegram.

В мае газета "Файнэншл таймс" сообщила, что неизвестные злоумышленники устанавливали шпионское программное обеспечение на мобильные телефоны, используя функцию звонков в WhatsApp. В минувший понедельник газета "Индепендент" информировала, что разработчики WhatsApp признали наличие в приложении очередной уязвимости, благодаря которой хакеры могли получить доступ к сообщениям пользователей, отправив им вредоносный видеофайл.