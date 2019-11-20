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Объявлено о прорыве в солнечной энергетике 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 41 минуту назад
Объявлено о прорыве в солнечной энергетике
Фото: depositphotos.com
Стартап Heliogen, одним из инвесторов которого является бизнесмен Билл Гейтс, объявил о создании энергетической установки, способной вырабатывать тепло с температурой свыше 1 тыс. градусов Цельсия, сообщил телеканал CNN.
Установка создана из множества зеркал, фокусирующих солнечные лучи, и управляется искусственным интеллектом (ИИ), благодаря чему может менять положение зеркал с высокой точностью и вырабатывать тепловую энергию свыше 1 тыс. градусов, что составляет примерно одну пятую часть температуры на поверхности Солнца, пишет «Интерфакс».
Прорыв в области солнечной энергетики заключается в том, что впервые за всю историю концентрированная солнечная энергия может быть использована в производстве цемента, стали, стекла и других отраслях промышленности.
Работающая на основе солнечной энергии технология может в будущем заменить заводы, которые используют ископаемое топливо и загрязняют атмосферу. При этом, по словам основателя и гендиректора Heliogen Билла Гросса, производство цемента, стали и других материалов станет дешевле.
Ранее технология концентрированной солнечной энергии уже использовалась для получения электричества. Однако из-за невозможности генерировать нужные для производства высокие температуры, использование технологии в промышленности было невозможным до настоящего времени.
Также одним из инвесторов проекта стал миллиардер и владелец издания Los Angeles Times Патрик Синьсян, который заявил, что компании Heliogen удалось «обуздать Солнце».
Ранее ученые предсказали, что электрогенерация от возобновляемых источников, таких как ветер и солнце, станет в США выгоднее газовой к 2035 году.
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Теги:
Наука и техника , Технологии , Билл Гейтс , Билл Гросс , CNN , Интерфакс
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