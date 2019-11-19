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Политика

Уровень закиси азота в атмосфере Земли серьезно вырос 

Индикатор 1 час назад
Уровень закиси азота в атмосфере Земли серьезно вырос
Фото: Olefeldt D. et al.
Международная группа исследователей проанализировала количество закиси азота — сильного парникового газа, который в том числе производит и человек — в атмосфере и пришли к выводу, что его уровни значительно выше, чем предполагалось ранее. Статья ученых была опубликована в журнале Nature Climate Change.
«Мы видим, что выбросы N2O значительно увеличились за последние два десятилетия, но особенно сильно этот процесс начал идти с 2009 года, — отмечает ведущий автор исследования, сотрудник Норвежского института атмосферы Рона Томпсон. — Наши оценки показывают, что выбросы закиси за последнее десятилетие увеличились быстрее, чем это было оценено Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК)».
Авторы исследования установили, что выбросы N2O увеличились в глобальном масштабе примерно до 10% от общемирового объема в период с 2000 по 2005 и с 2010 по 2015 года. Это примерно в два раза превышает объем, установленный в Рамочной конвенции ООН об изменении климата на основе количества использованных азотных удобрений и навоза и коэффициента выбросов, установленного МГЭИК.
Исследователи утверждают, что это несоответствие связано с увеличением коэффициента выбросов (то есть количества N2O, выбрасываемого единицей массы азотного удобрения), связанного с растущим избытком азота. Это говорит о том, что метод МГЭИК, которая предполагает постоянный коэффициент выбросов, может недооценивать уровни этого парникового газа, когда скорость поступления азота и его избыток высоки.
Сегодня принято, что количество выброшенного в атмосферу N2O составляет 1,375% по массе от количества удобрения или навоза, содержащих азот. В новой же работе исследователи доказали, что этот коэффициент составляет не менее 2,3±0,6% — почти в два раза больше. Для разных местностей он может варьироваться.
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Теги:
Наука и техника , ООН
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