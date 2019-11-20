NASA: Земля может столкнутся с астероидом-убийцей 6 мая 2022 года

Американское космическое агентство NASA рассказало о приближении к Земле астероида-убийцы JF1. Столкновение может произойти 6 мая 2022 года, однако его вероятность не превышает 0,026%.

Масса астероида равна самой большой египетской пирамиде. Сила его удара будет эквивалентна 230 килотоннам в тротиловом эквиваленте, что больше взрыв Хиросимы в 15 раз, отметили в NASA. В случае столкновения с небесным телом с нашей планеты может исчезнуть участок размером с целый город.

Поскольку опасность столкновения всё же существует, за JF1 ведётся постоянное наблюдение.

Ранее News.ru писал, что NASA планирует отправить робота искать жизнь во внеземных океанах. Специалисты разработали подводный вездеход, который сначала протестируют в Антарктиде, а затем направят в космос.