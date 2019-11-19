Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.

Как сообщили РИА Новости в Центре подготовки космонавтов, согласно утверждённому списку в состав экипажа корабля «Союз МС-17», отправление которого запланировано на октябрь 2020 года, вошли трое россиян: Анатолий Иванишин , Иван Вагнер и Николай Чуб.