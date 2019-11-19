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Ученые изобрели робота-рыбу 

Мир24 1 час назад
Ученые изобрели робота-рыбу
Фото: Mir24.tv / Андросова Мария
Американские ученые изобрели роботизированную рыбу. Она поможет в изучении водного мира, передает канал CNBC.
Специалисты из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачуссетского технологического института представили робота-рыбу, которая может незаметно влиться в обстановку под водой.
Рыбе дали название SoFi. Она может плавать на глубине 15 метров до 40 минут. Ее хвост движется при помощи двух гидравлических насосов. Также хвостом можно управлять при помощи водонепроницаемого пульта. Путешествия рыбы-робота записываются на видеокамеру с высоким разрешением. Специалисты оснастили ее встроенными датчиками восприятия, двигателем и литиевой батареей, такой же, как у смартфонов.
Ученые уверены, что настоящие рыбы не заметят подвоха. Они считают, что SoFi позволит лучше изучить жизнь морских обитателей по сравнению с нынешними подводными аппаратами. Сейчас ихтиологи используют для этих целей автономные аппараты, которые надо привязывать к лодке тросом.
Ученые уже давно изобретают роботов, которые помогают науке и в быту. Так, российские изобретатели готовят нового робота по имени «Теледроид», который полетит в космос.
А бывает роботов изобретают просто ради интереса. Например, был создан двойник Альберта Эйнштейна, который может двигать глазами, бровями, губами, шеей. Робот способен поддерживать разговор.
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Теги:
Наука и техника , Альберт Эйнштейн
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