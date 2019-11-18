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Ученые обнаружили органические материалы на поверхности Титана 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Ученые обнаружили органические материалы на поверхности Титана
Фото: IPGP/Labex UnivEarthS/University Paris Diderot – C. Epitalon & S. Rodriguez Read more at http://www.spaceflightinsider.com/missions/solar-system/cassini-data-reveals-another-feature-that-suggests-titan-is-similar-to-earth/#qZhY5eTSRxbVC6bQ.99
На поверхности Титана, одного из спутников Сатурна, обнаружены органические материалы, сообщает CNN.
Данные, полученные во время исследования Титана автоматической межпланетной станцией Кассини-Гюйгенс, позволили ученым составить первую глобальную геологическую карту спутника.
Это исследование помогло установить, что большая часть небесного тела покрыта органическими материалами, которые, как предполагается, попали на поверхность спутника из атмосферы.
По мнению ученых, в условиях, сложившихся на Титане, возможно формирование новых форм жизни. Вопрос о потенциальной обитаемости спутника является одним из основных для запланированной на 2026 год миссии космического аппарата Dragonfly.
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Теги:
Наука и техника , Наука , CNN
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