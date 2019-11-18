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Ученые обнаружили увеличение кислорода в атмосфере Марса 

SM News 2 часа назад
Стало известно об уникальном процессе в атмосфере Марса
Фото: NASA
Уже много лет ученые изучают красную планету и считают ее аналогом Земли, так как именно эта планета наиболее близка к условиям земной жизни. Сейчас NASA активно изучает эту планету.
В ближайшем будущем NASA планирует отправить колонию людей для освоения жизни на планете. Однако до этого еще все-таки далеко, так как планета имеет некоторые особенности, все же непригодные для жизни, а именно: температура планеты. Днем поверхность Марса нагревается до плюс 20 градусов по Цельсию, а ночью, особенно в зимний период может падать до минус 130. Поэтому жить пока на этой планете невозможно.
Однако недавно, расчеты ученых показали, что на планете есть много соленых водоемов, которые содержат достаточное количество кислорода, чтобы поддерживать жизнь аэробных микробов. Но не так давно, анализы с поверхности планеты показали, что в весенний период, уровень кислорода именно в атмосфере планеты увеличивается в разы. А осенью, напротив, снижается. Но конкретно из-за чего эти показатели уровня кислорода то увеличиваются, то понижаются, ученые не могут пока понять.
Но раз кислород там присутствует в достаточном объёме, значит, шанс жизни человека на Марсе все-таки есть.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Погода , Технологии , NASA
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