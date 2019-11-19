Санкции против РФ ударят по астронавтам США

Санкции против России могут оставить астронавтов из США без МКС, пишут СМИ

Американские астронавты могут не попасть на Международную космическую станцию (МКС). Причиной этому станут антироссийские санкции, пишет Gazeta Wyborcza.

В статье польского издания говорится, что США дорого расплачиваются за зависимость от России в доставке астронавтов на МКС.

Российская корпорация "Роскосмос" начала отправлять американцев на орбитальную станцию в 2006 году. За 13 лет Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства ( НАСА ) заплатило за отправку американских астронавтов на МКС 3,9 миллиарда долларов.

Журналист Анджей Кублик подчеркивает, что НАСА попыталось снизить зависимость от России подписанием договора с концерном Boeing и компанией SpaceX Илона Маска на создание новых шаттлов и доставку астронавтов на МКС в 2014 году. Начало доставки американских астронавтов при помощи американских ракет была намечено на 2017 год, однако соблюсти эти сроки не удалось.

Уточняется, что в 2020 году астронавты из США могут не попасть на орбитальную станцию, поскольку места для них на российском корабле не предусмотрены.

Издание добавляет, что для решения проблемы необходимо вести переговоры с Москвой. Однако заключению НАСА новых подобных соглашений с "Роскосмосом" мешает запрет, введенный в рамках санкций за "агрессию России на Украине".