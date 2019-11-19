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Санкции против России могут оставить астронавтов из США без МКС, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 3
Санкции против РФ ударят по астронавтам США
Фото: Госкорпорация "РОСКОСМОС"
Американские астронавты могут не попасть на Международную космическую станцию (МКС). Причиной этому станут антироссийские санкции, пишет Gazeta Wyborcza.
В статье польского издания говорится, что США дорого расплачиваются за зависимость от России в доставке астронавтов на МКС.
Российская корпорация "Роскосмос" начала отправлять американцев на орбитальную станцию в 2006 году. За 13 лет Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заплатило за отправку американских астронавтов на МКС 3,9 миллиарда долларов.
Журналист Анджей Кублик подчеркивает, что НАСА попыталось снизить зависимость от России подписанием договора с концерном Boeing и компанией SpaceX Илона Маска на создание новых шаттлов и доставку астронавтов на МКС в 2014 году. Начало доставки американских астронавтов при помощи американских ракет была намечено на 2017 год, однако соблюсти эти сроки не удалось.
Уточняется, что в 2020 году астронавты из США могут не попасть на орбитальную станцию, поскольку места для них на российском корабле не предусмотрены.
Издание добавляет, что для решения проблемы необходимо вести переговоры с Москвой. Однако заключению НАСА новых подобных соглашений с "Роскосмосом" мешает запрет, введенный в рамках санкций за "агрессию России на Украине".
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Теги:
Наука и техника , Санкции , Роскосмос , SpaceX , NASA , США
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