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Эксперты назвали главную опасность публичных USB-зарядок 

Профиль + ещё 1 2 часа назад
Названа главная опасность публичных USB-зарядок
Фото: ТАСС
В Лос-Анджелесе окружной прокурор предупредил об угрозе, которую могут нести зарядные устройства для смартфонов, установленные в публичных местах. По его словам, киберпреступники могут использовать их для взлома цифровых устройств, сообщает 4pda.
Еще в 2013 году подобные поддельные зарядные станции демонстрировались на конференции по безопасности Black Hat. Исследователь Сэми Камкар рассказал о разработке устройства KeySweeper, которое внешне напоминает настенное зарядное устройство для смартфонов. При подключении гаджет действительно заряжался, однако смартфон злоумышленники теперь использовали как средство прослушки, передавая данные по беспроводному протоколу.
Благодаря KeySweeper злоумышленники могли распознать и любые пароли: «помог» контроль за нажатием клавиш на беспроводной клавиатуре. Позднее на конференции DefCon показали кабель, который можно было использовать для взлома iOS-гаджетов. Его вполне можно встроить в публичную зарядную станцию.
Ранее сообщалось, что специалисты в области кибербезопасности из Университета Айовы и Университета Пердью в США в официальном докладе сообщили о новом способе взлома смартфонов, которые работают на Android. Киберпреступники могут начать атаку через интерфейс в радиомодуле телефона, через наушники или гарнитуру.
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Теги:
Наука и техника , Гаджеты , Безопасность , Лос-Анджелес
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