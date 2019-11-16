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Армия

Оленя с тремя рогами обнаружили в США 

Газета.Ru 20 минут назад
Замечен трехрогий олень
Фото: travel.nationalgeographic.com
Американец Стив Линдберг хотел сделать снимок для своей страницы в Facebook, и заснял белохвостого оленя с тремя рогами, передает "Би-би-си".
STEVE LINDBERG
Поясняется, что 75-летний мужчина каждый день, начиная с 2012 года, выкладывает фото из своей жизни в Мичигане.
Так, выйдя из дома, чтобы сделать очередное фото, мужчина заснял необычное животное.
По словам ветеринара Стива Эдвардса, запечатленный на фото олень "один на миллион".
Отмечается, что Линдберг решил сохранить точное местоположение оленя в секрете, чтобы защитить его от охотников.
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Теги:
Наука и техника , BBC News , США
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